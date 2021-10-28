banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Bin 300 rakımda kestane hasadı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde kestane hasadı başladı.

KÜTAHYA 28.10.2021, 11:07
Bin 300 rakımda kestane hasadı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde kestane hasadı başladı.

Simav dağlarının 700 ile bin 300 rakımdaki 30 kilometrelik bir alanda bulunan kestane ağaçlarında hasat başladı.

Kestane hasadı yapan Ayşe Arslan (39), yağmurların az olmasına rağmen hasattan memnun olduklarını belirtti. Arslan, “Simav yöresinin en lezzetli kestanesi Demirciköy dağlarında yetişiyor. Arazimizdeki kestanelerin toplama işine başladık, bu yıl mahsul güzel. Pazara inen kestane fiyatının 30 ile 40 lira arasında olduğunu öğrendik. Bu bölgede yetişen kestanelerin kokusu, aroması ve lezzeti çok güzel. Bu yıl makine ile kestane silkimi yapıldığı için hem zamandan tasarruf yapıyoruz, hem de kaza riski en aza iniyor” dedi.

Gençlik yıllarında zor şartlar altında kestane toplandığını söyleyen 60 yaşındaki Dudu Korkmaz, traktörlerin ve araçların çıkamadığı dağlık alanlarda, yük hayvanlarını kullandıklarını belirtti. Korkmaz, “Kestane ağacına babamız çıkar sırıkla kestaneleri silkerdi. Kestane toplama işini kendimiz yapardık” diye konuştu.

Traktöre takılı aparat ile kestane silkme işi yapan Hasbi Çağan, makine ile yapılan kestane toplama işinde ağaçtan düşme kazalarının olmadığını ifade etti.

Kestane piyasasında çok önemli bir yeri olan Simav’ın lezzetiyle ünlü kestanesinin, içinde omega 3 ve omega 6 yağları bulunduruyor. Öğrenmeyi ve hafızayı geliştirmenin yanı sıra Alzheimer hastalığının önlenmesinde önemli olan Simav kestanesinin kan dolaşımını da hızlandırdığı belirtildi.

Bölgede bu yıl yaklaşık bin 500 ton kestane elde edilmesi tahmin ediliyor.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3