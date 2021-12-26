Bilgi Yarışmasında Türkiye ikincisi olan Kütahyalı öğrenciye bisiklet ödülü

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen, Liseli Gençler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışmasında Türkiye ikinciliği elde eden Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Yakup Yiğit, Bakanlık tarafından gönderilen ikincilik ödülü bisikleti İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’ten aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Yakup Yiğit’i başarısından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bakanlık tarafından gönderilen bisikletin hayırlı olmasını dileyen Müdür Hasan Başyiğit, okulda böyle bir başarı gösterilmesi dolayısıyla okul yöneticilerini de tebrik etti.

Başyiğit, daha sonra Nafi Güral Fen Lisesi öğretmenler odasında öğretmenler bir araya gelerek okuldaki eğitim öğretim konusunda öğretmenlerden bilgi aldı, öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar diledi.