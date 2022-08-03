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Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Kütahya’da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bacalıkaya (28) için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

KÜTAHYA 03.08.2022, 11:53
Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Kütahya’da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Bacalıkaya (28) için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Bacalıkaya, dün kaldırıldığı hastanede beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Bacalıkaya için İl Emniyet Müdürlüğü’nde resmi tören düzenlendi.

Törene Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Bacalıkaya’nın mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Bacalıkaya’nın özgeçmişinin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

Murat Bacalıkaya’nın cenazesi, törenden sonra baba ocağı Isparta’ya gönderildi.

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