Beyin damar hastalıklarında başarılı operasyonlar

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Beyin ve Sinir Cerrahi, Nöroloji ile Radyasyon Onkolojisi klinikleri, ’multidisipliner yaklaşımla’ beyin damar hastalıkları konusunda başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

KSBÜ Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı (AD) Başkanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, serebrovasküler hastalıklar (beyin damar hastalıkları) konusunda ciddi teknolojik donanım ve altyapıya sahip olduklarını belirterek, “Bu etkinliklerimizi TND Nörovasküler Cerrahi Eğitim grubu çalışmalarımız ve farklı klinikler ile sağladığımız birlikteliklerle, eğitim vermek ve almak üzere daha da güçlendiriyoruz. Bu dönem, İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Burak Özdemir’i nöroanjiografik yöntemler hakkında bilgilendirmek ve gözlem (fellow) amacıyla kliniğimizde misafir ettik. Değerli yönetimimizin desteği ile bu uygulamaları artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Ayrıca; kurum içerisinde anjiografi ünitesinde nöroloji ve radyasyon onkoloji klinikleri ile birlikte multidisipliner yaklaşımla hastalarımızın durumuna göre kapalı (anjiografik), açık (cerrahi) ve gama knife yöntemleri kullanarak serebrovasküler hastalıkların tedavisini yapmaya devam ediyoruz” dedi.(EFE-)