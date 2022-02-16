Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Hakkı Değer emekliliğe ayrıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Hakkı Değer’in emekliliğe ayrıldığı bildirildi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan makamında misafir ettiği Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Hakkı Değer’e uzun yıllardır Kütahya’ya ve hastaneye yapmış olduğu katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başhekim Erarslan, Uzman Dr. Hakkı Değer’e, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bundan sonraki hayatında mutluluk ve huzur diledi.