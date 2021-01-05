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Beton mikseri uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
Kütahya’da Emet-Tavşanlı karayolu üzerinde beton mikseri uçuruma yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.
KÜTAHYA 05.01.2021, 21:04
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Kütahya’da Emet-Tavşanlı karayolu üzerinde beton mikseri uçuruma yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Emet-Tavşanlı yol yapımını yürüten özel bir şirkette, Veli Arslan yönetimindeki 16 NLY 26 plakalı beton mikseri, kayma sonucu uçurumdan yuvarlandı. Uçurumdan aşağı yuvarlanan beton mikserin şoförü son anda araçtan kendini attı. Kazada yaralanan sürücü Veli Arslan 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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