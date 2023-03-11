’Bereket kart’ın limiti 500 TL’ye çıkarıldı

Kütahya Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerini verdiği ’Bereket kartı’n 300 TL olan limitinin 500 TL çıkartıldığı bildirildi.

Başkanı Alim Işık’ın talimatıyla, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Bereket kart’ projesi bu yıl da

Mübarek Ramazan ayının bereketini, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza yaşatmak amacıyla uygulanan dayanışma, kardeşlik ve bereket kartın hazırlıklarına Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlanıldı. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın talimatıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların marketlerde ya da mahalle bakkallarında alışverişleri için kullanabilecekleri kartların limiti bu yıl 300 TL’den 500 TL’ye çıkarıldı.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların 13 Mart 2023 Pazartesi gününden itibaren, Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 1. Katta bulunan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’na gelerek, hanede çalışan varsa maaş bordrosunu, çalışmayan vatandaşlar ise e-devletten veya SGK İl Müdürlüğü’nden temin edebilecekleri iş çıkış belgesini sunmalarının yeterli olacağı belirtildi.