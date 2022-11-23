Belediyenin 2023 yılı bütçesi 2 milyar 802 milyon TL

Kütahya Belediye Meclisi 4. Dönem 10. Olağan 2. Birleşim Toplantısı, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 2023 yılı bütçesi meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Toplantıda 2023 yılı bütçesi 2 milyar 802 milyon Türk Lirası olarak belirlendi.

Kütahya’nın parasını Kütahya’ya harcadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Görevi devraldığımızda 280 milyon lira olan bütçeyi 10 kat artırarak 2 milyar 802 milyon Türk Lirasına çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Bu meclis, başkanıyla, meclis üyeleriyle, birim müdürleriyle ve bu müdürlüklerde çalışan 2 bine yakın personeliyle bu görevi vatandaşlarımızdan emanet aldı. Bu emaneti taşıdığı sürece, en hassas biçimde hizmet vermek için çalışmaya devam edecektir. Bundan vatandaşlarımızın da sizlerin de hiç şüphesi olmasın. Kütahya Belediyesi, çok yakın bir zamanda hepimiz göreceğiz, vatandaşımızın çok mutlu olduğu ve en kaliteli hizmeti ona vermekle tarihe not düşen bir belediye olarak çalışmalarını yerine getirecektir. 2023 yılı bütçemizle, ülkemize, milletimize, şehrimize ve değerli hemşehrilerimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin Rabbim” ifadelerini kullandı.