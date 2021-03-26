banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe'de o ismin korona testi pozitif!
Fenerbahçe'de o ismin korona testi pozitif!
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu!
WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu!
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu!
Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu!
Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı
Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı

Belediyeler iş birliği yapacak

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcıları Murat Uyanık ve Süleyman Sami Demirsöz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

KÜTAHYA 26.03.2021, 19:04
2
Belediyeler iş birliği yapacak

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcıları Murat Uyanık ve Süleyman Sami Demirsöz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar’ı da makamında ziyaret eden Emet heyetinin, belediye çalışmaları, projeler, belediyeler arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.
Yorumlar (0)
banner422
açık