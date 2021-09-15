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Belediyeden öğrencilere hijyen seti

Yüz yüze eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Kütahya Belediyesi öğrencilere ve velilere hijyen seti dağıttı.

KÜTAHYA 15.09.2021, 17:01
Belediyeden öğrencilere hijyen seti

Yüz yüze eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte Kütahya Belediyesi öğrencilere ve velilere hijyen seti dağıttı.

Pandemi süresince vatandaşlara dağıttığı hijyen seti ile Kütahyalıların beğenisini kazanan Kütahya Belediyesi, öğrencileri ve velileri de unutmadı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte okullarına geri dönen öğrencilere Kütahya Belediyesi ekipleri tarafından hijyen seti dağıtımı gerçekleşti.

Öğrencilerle birlikte velilere de hijyen seti dağıtılırken, vatandaşlar ve öğrenciler yapılan hizmetin önemine değinerek Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve çalışma ekibine teşekkür ettiler.

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