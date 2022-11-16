Belediyeden indirim protokolü

Kütahya Belediyesi, yapmış olduğu protokollerle ’İkamet kart’ sahibi üniversite öğrencilerine ve belediye çalışanlarına destek olmaya devam ediyor. Son olarak, Kütahya Belediyesi ile Avlupınar Sanat Atölyesi arasında protokol imzalandı.

İkamet Kart sahibi üniversite öğrencileri ve Kütahya Belediyesi çalışanları için Avlupınar Sanat Atölyesi ile indirim protokolü imzalandı. Kütahya Belediyesi ile Avlupınar Sanat Atölyesi arasında imzalanan protokol ile birlikte yüzde 20 oranında indirim, İkamet Kart sahibi üniversite öğrencileri ve Kütahya Belediyesi çalışanları için uygulanacak. Avlupınar Sanat Atölyesi bünyesindeki tüm kurslar ve enstrüman satışlarından aldıkları hizmetlerde indirim geçerli olacak.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık protokolle ilgili yaptığı konuşmada, “Şehrimizin değerli ailelerinden birisi olan Avlupınar Ailesinin üçüncü kuşağı Ekrem Avlupınar kardeşimin açmış olduğu sanat atölyesinde daha önce birçok hemşehrimizin yaptığı gibi orada verilen hizmetlerden belediyemiz çalışanlarına ve İkamet Kart sahibi öğrencilerimize yüzde 20 oranında indirim öngören protokolü imza töreni için birlikteyiz. Başta kendisine ve değerli ailesine bu desteği için teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerden yararlanacak olan hemşehrilerime ve öğrencilerimize de hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Avlupınar Sanat Atölyesi sahibi Ekrem Avlupınar, “İki tarafa da hayırlı olsun. Kütahya’da sanatı biraz daha üst kademeye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.