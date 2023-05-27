Belediyeden halka çorba ikramı

Kütahya Belediyesi, vatandaşlara kentin yöresel lezzetlerinden olan Sıkıcık çorbası ikramında bulundu. Etkinliğe katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Türk mutfağının dünyaya tanıtılmasının bu ve bunun gibi organizasyonlarla mümkün olacağını söyledi.

Başkan Işık, "Bir şehri şehir yapan hemşehrilerinin ona aidiyetidir. Eğer ben bu şehrin bir vatandaşıyım, Kütahyalıyım, Kütahya’mın şu değerine sahip çıkıyorum derseniz, o şehir markalaşmaya başlamıştır. Şükürler olsun siz değerli hemşehrilerimizin katkı ve destekleriyle her geçen gün bu markalaşma yönündeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Şehrimizdeki birçok mümtaz şahsiyetin değişik alanlarda bu şehrin bir ferdi olarak, bir hemşehrimiz olarak şehrine sahip çıkmasından ziyadesi ile mutluyum. Ama daha çok sahip çıkmamız lazım. Markalaşma sürecini kısaltmak için yürekler hep birlikte atmalı. Birisinin başarısını diğeri çekememezlik yaparsa Rabbim oraya nimeti vermediği gibi şükretme duygusunu da oradan alır. Maalesef bazı hemşehrilerimizde bunları da görüyoruz. İnşallah giderek bunların sayısı azalacak. Şükrü öne çıkartan, dua eden, çalışanın yanında olan insanlarımızın sayısı daha da artacak” dedi.

Vatandaşlara Sıkıcık çorbası ikramının ve ardından, Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Eren, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Çavuş, Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ceyhun Uçuk ve Karabük Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özkan Süzer’in katılımı ile ‘Yerel Ürünler ve Sürdürülebilirlik Ekseninde’ konulu söyleşisi ile devam etti.

Konuşmacılar kendi tecrübeleri ile yerel ürünlerin tanıtımı, kullanımı ve nelerin yapılabileceği hakkında bilgiler verdiler.

Başkan Işık, söyleşi programında yaptığı konuşmada ise Türk Mutfağı içerisinde Kütahya’nın da özel bir yeri olduğuna inandığını ifade etti. Başkan Işık, UNESCO’da gastronomi alanında Türkiye’den üç şehrin olduğunu ifade ettiği konuşmasında, Kütahya’nın da bu alanda marka tesciline hakkı ve ihtiyacı olduğunu söyledi.