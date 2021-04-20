Belediyeden esnafa destek

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, alınan encümen kararı ile belediyenin kiracısı olan esnaflara yönelik uygulanan yüzde 50 kira indiriminin üç ay daha uzatıldığını söyledi.

Pandemi sürecinde esnafın yanında olan Kütahya Belediyesi, yine esnafın yanında olarak kira indirimlerini 3 ay daha uzatma kararı aldı. Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit ile birlikte makamında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, encümen kararı ile Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan yüzde 50 indirim kararının üç ay daha uzattıklarını ifade etti. Başkan Işık, “Geçen hafta encümen toplantısında aldığımız karar gereğince, daha önce üç ay süre ile Ocak, Şubat ve Mart aylarında kira ödemelerinde yüzde 50 oranında indirim kararı aldığımız esnafların içinde olduğu ve sayısının daha da arttığı toplam 550 kiracımızdan, 320 kiracımıza üç ay daha ek yüzde 50 indirim kararını aldık. Esnaflarımıza hayırlı olsun. Bu zor dönemde, bir üç ay daha kiraların yarı oranda alınması encümenimizce kabul edildi. Geçmişte mahkeme açarak davaları kaybedenler var. Onlar eğer dava dosyalarından feragat edip bu indirimden yararlanmak isterlerse, diğer esnaflarımız gibi yararlanabilecekler. Ama geçmiş döneme ait indirimden faydalanamayacaklar. Encümen ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. 320 esnafımız üç ay daha yüzde 50 indirimli kira ödeyecekler. Zaten 2021 yılında kira artışı yapmamıştık. 2021 kiralarının da yarısını almamış olacağız” dedi.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Bereket Kart Projesi, zor durumda olan esnaflarında imdadına yetişecek. Belediye Başkanı Alim Işık, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan 920 esnafa odalar aracılılığı ile Bereket Kart verileceğini bildirdi.