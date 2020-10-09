Belediyeden DPÜ Meslek Yüksekokulu için arazi alımı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, DPÜ Meslek Yüksekokulu arazisinin genişletilmesi için belediye tarafından arazi alımı çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane Meslek Yüksekokulumuzun gelişmesi ve genişlemesi için Ramazan Tire’ye ait ahşap ev belediyemiz tarafından rızai pazarlık ile satın alınmıştır. Amacımız Meslek Yüksek Okulu arazisinin genişlemesi ve daha fazla sosyal faaliyet alanı için arazi temini yapmak. İlçemize ve okulumuza hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.