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Belediyeden DPÜ Meslek Yüksekokulu için arazi alımı
BELEDİYE'DEN MESLEK YÜKSEK OKULU İÇİN ARAZİ ALIMI
KÜTAHYA 09.10.2020, 08:41
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Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, DPÜ Meslek Yüksekokulu arazisinin genişletilmesi için belediye tarafından arazi alımı çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane Meslek Yüksekokulumuzun gelişmesi ve genişlemesi için Ramazan Tire’ye ait ahşap ev belediyemiz tarafından rızai pazarlık ile satın alınmıştır. Amacımız Meslek Yüksek Okulu arazisinin genişlemesi ve daha fazla sosyal faaliyet alanı için arazi temini yapmak. İlçemize ve okulumuza hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.
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