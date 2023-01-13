Belediyeden bir indirim anlaşması daha

Kütahya Belediyesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında İkamet Kart sahibi üniversite öğrencileri ve belediye çalışanlarını kapsayan indirim protokolünü imzaladı.

Anlaşma gereği, İkamet Kart sahibi üniversite öğrencileri ve belediye çalışanları ile birinci dereceden yakınları yüzde 20 indirimle tedavi olabilecekler. Yapılan protokol ile röntgen çekimleri ve ilk muayene ücretsiz, implant, protetik ve estetik diş tedavileri yüzde 20, genel dental tedaviler yüzde 20, beyazlatma ve botoks tedavileri yüzde 20 ve ortodontik tedavilerde yüzde 10 indirim uygulanacak.

Klinik 43 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne ilgileri için teşekkür eden Başkanı Işık, üniversite öğrencileri ile çalışma arkadaşlarının hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.