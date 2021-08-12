Belediyeden bir ilk, çiniler artık tabelaları süslüyor

Kütahya’nın simgesi, el emeği göz nuru çiniler artık tabelaları süslüyor. Kütahya Belediyesi şehir merkezindeki tüm muhtarlıkların tabelalarını çini pano ile değiştirerek çini sanatının tanıtımına katkı sağlıyor.

Kütahya denilince ilk akla gelen, yıllardır kamuoyunun gündeminde olan çininin farklı alanlarda kullanılması ve değerlendirilmesiydi. Kütahya Belediyesi, Kütahya’mızın en önemli marka değeri olan çininin ve çini sanatının daha farklı alanlarda kullanılmasına öncü olmak adına, çininin tanıtımının yapılmasına destek olmak amacıyla tüm muhtarlık binalarının tabelalarını çini pano ile değiştirdi.

Yıllarca kamuoyunun ve muhtarların tabelaların çini panolarla değiştirilmesi taleplerini, Kütahya Belediyesi yerine getirdi. Şehrimizin tüm muhtarlık binalarına takılan çini panolar ile hem çini sanatının tanıtımı yapılıyor hem de şehrin görselliğine farklı bir bakış açısı sunuyor.

Şehre gelen misafirlerin Kütahya’nın ‘Çininin başkenti’ söylemini algılamaları ve yerinde görmeleri adına önemli bir projeyi hayata geçiren Kütahya Belediyesi, bu projesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara da öncülük ediyor.

Yapılan uygulamanın memnuniyet verici olduğunu ifade eden mahalle muhtarları “Kütahya’mız çininin başkenti. Çini sanatını tanıtmak amacıyla yapılan bu uygulamadan oldukça memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” sözleriyle beğenilerini ifade ettiler.