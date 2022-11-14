Belediyeden ağaçlandırma etkinliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Milli Ağaçlandırma Günü” çerçevesinde Kütahya Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan, fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Evliya Çelebi Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Fidan dikimine öncülük eden Başkan Işık’a gençler de eşlik etti. Evliya Çelebi Mezarlığı yanında gerçekleştirilen etkinliğe yoğun bir katılım sağlandı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hemşehrilerimizin de katıldığı törende adına hazırlanan fidanı toprakla buluşturdu.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Cumhurbaşkanımızın startıyla Türkiye’nin her yerinde fidanlar gelecek için yeşillenmeye, sulanmaya başlıyor. Bizler doğayı ve çevreyi korumak adına, yemyeşil bir Kütahya sözü verdik ve sözümüzün arkasındayız. Amacımız bu güzel etkinliğe ev sahibi olarak, daha yeşil bir Kütahya için fidanları toprakla buluşturduk. Çocuklarımızı ve gençlerimize yeşili sevdirmek ve onları toprakla buluşturmak modern dünyada çok zor ama biz tüm gücümüzle çalışıyor ve doğaya sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe; Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir, İklimlendirme ve Sıfır Atık Müdürü Mustafa Yegin, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Çolak Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Özkaya, üniversite öğrencileri gençler ve STK Temsilcileri katıldı.