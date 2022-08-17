Belediyeden 20 bin kişilik aşure ikramı

Her yıl Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulunan Tavşanlı Belediyesi bu geleneğini sürdürüyor.

Aşure ikramı sebebiyle Cumhuriyet Meydanı’nda protokol mensuplarının katıldığı bir tören gerçekleştirildi.

Programa; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, belde belediye başkanları, daire ve kurum amirleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili İshak Gazel, “Muharrem ayı tarihimiz açısından, Anadolu topraklarının tarihi açısından ve İslam tarihi açsından çok önemli bir aydır. İslam tarihinin çok önemli dönüm noktası olayları bu ayda gerçekleşti. Peygamberimizde Muharrem ayında yapılan ibadetlerin ne kadar önemli olduğunu, bu ayda tutulan oruçların ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda Kerbale’da yaşanan katliamda Muharrem ayında oldu. Bugün burada birlik ve beraberlik içerisinde toplandık. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Mustafa Güler, protokol mensupları ve vatandaşlara aşure ikramına katıldıkları için teşekkür etti.

Aşure programı Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Milletvekili İshak Gazel, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak kazanların başına geçerek bir süre vatandaşlara aşure dağıttı.