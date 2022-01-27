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Belediyede işçi maaşlara iyileştirme

Kütahya Belediyesi ile sendikası arasında ek protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “4 bin 480 lira net ücret, 400 liralık gıda yardımı, 300 TL’de ramazan ayında olacak şekilde maaşlara iyileştirme yaptık” dedi.

KÜTAHYA 27.01.2022, 17:35
Belediyede işçi maaşlara iyileştirme

Kütahya Belediyesi ile sendikası arasında ek protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “4 bin 480 lira net ücret, 400 liralık gıda yardımı, 300 TL’de ramazan ayında olacak şekilde maaşlara iyileştirme yaptık” dedi.

Başkan Işık, “2018 yılı itibariyle Kütahya Belediyemizi toplam 280 milyon TL’lik gelir ile devir aldık. 410 milyon civarında gider gerçekleşmişti. 130 milyon liralık cari açıkla birlikte, 650 milyon borç ile yaklaşık 800 milyon lira eski ile devir aldığımız Belediyemizin o gün itibariyle 2019 yılında yeni doğan bebeğimiz yaklaşık kişi başına 1100 lira gelir, 2700 lira borç ile dünyaya geliyordu. 2022 yılı itibariyle yeni doğan bebeğimiz 3 bin 70 lira gelir, bin lira borç ile dünya ya geliyor. Tablo terse döndü. Dolayısı ile 2022 yılında 2 bin lira gelir fazlamız yatırıma gidecek” diye konuştu.

Maaşa ek 400 TL gıda yardımı

2022 haziran ayında yenilenecek sözleşme dönemine kadar olan süre içinde çalışanlara önemli iyileştirmeler yapıldığını ifade eden Başkan Işık, “2022 yılı haziran ayında bitecek olan ve temmuz ayında yenilenecek olan sözleşmemize ek bir protokol ile ilave iyileştirmeler yapmaya karar verdik. Yapılan iyileştirmelerle birlikte belediyemizde çalışan güvenlikçilerimiz, Hizmet İş Sendikasına kayıtlı işçilerimiz ve şirket işçilerimiz, sendika kesintisi dahil olmak üzere 4480 lira net ücret. 400 liralık gıda yardımı, 300 TL’de ramazan ayında, 520 TL yemek yardımı olacak şekilde normal işçilerimize, işveren sendikamıza üye daimi işçilerimize de her ay 645 lira brüt ek gıda yardımı yapılacak. Belediyemizin verdiği yemek bedeli, ek gıda yarımı, artı net maaşları bir araya getirdiğimizde minimum 5450 TL aylık belediye çalışanlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Kütahya Belediyesi kendine göre asgari ücreti 5450 TL’ye çekmiş oldu. Belediyemiz gelirlerindeki artışa, borçlarındaki azalmaya paralel olarak işçilerimizin alacakları ücretlerinde ciddi iyileştirmeler yaptığımızı söylemek isterim. Memurlarımızla birlikte bugün itibari ile 1700’e yakın çalışanımız var. Haziran ayında yapacağımız ve temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan yeni sözleşmemizde de daha hakkaniyetli iş grubuna, kıdeme göre ve mesleğe göre yeni bir kademelendirmeli sözleşme hazırlığımız sürüyor. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen sendika temsilcilerimize, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Verilecek bu ek ücret artışı 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olacak ve haziran ayı sonuna kadar ilk altı aylık dönemi kapsayacaktır” ifadelerini kullandı.

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