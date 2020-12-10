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Belediye ve AK Parti Gençlik Kolları’ndan vatandaşlara HES kodu desteği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde pazara girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesi üzerine Belediye ve AK Parti Gençlik kolları vatandaşlara HES kodu alımında yardımcı oldular.

KÜTAHYA 10.12.2020, 13:50
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Belediye ve AK Parti Gençlik Kolları’ndan vatandaşlara HES kodu desteği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde pazara girişlerde HES kodu uygulamasına geçilmesi üzerine Belediye ve AK Parti Gençlik kolları vatandaşlara HES kodu alımında yardımcı oldular.

Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerine girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodunun zorunlu hale gelmesinin ardından Hisarcık Belediyesi ve AK Parti Gençlik kolları görevlileri pazaryeri girişine kurdukları stantta HES kodu olmayan vatandaşlara HES kodu alımında yardımcı oldular. Ayrıca maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtıldı.

Vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymalarını isteyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, HES kodu olmayan vatandaşların ve ilçe esnafının mağdur olmamaları için böyle bir çalışma başlattıklarını söylediler.
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