Belediye personeline eğitim

Kütahya Belediyesi personeline yönelik eğitimler veriliyor.

Kütahya Belediyesi personelinin halka en iyi ve kaliteli hizmeti verebilmeleri adına hizmet içi eğitimler ile yönetmelik ve kanunlar hakkındaki değişikleri yakından takip edebilmeleri için eğitimler devam diyor. Son olarak, Sivil Savunma Uzmanı İbrahim Altıok ve İtfaiye Amiri Adem Öner tarafından Kütahya Belediyesi personeline “Sivil Savunma ve Afet Acil Durumları Ekipmanları Eğitimi” verildi.