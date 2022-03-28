Belediye Kütahyasporlu futbolcu Enes Nalbantoğlu rekora koşuyor

Belediye Kütahyaspor’un başarılı futbolcusu Enes Nalbantoğlu kariyer ve kulüp rekoruna koşuyor.

Kelkit müsabakasından sonra Sancaktepe FK maçında da hat-trick yapan Enes Nalbantoğlu, bu sezon mavi-lacivertli formayla 13. golüne imzasını attı. 4 sezondur Belediye Kütahyaspor formasını başarıyla terleten Enes, toplam 30 kez rakip fileleri havalandırarak, rekor kırdı.

Belediye Kütahyaspor formasıyla bu sezon altın çağını yaşayan Enes Nalbanoğlu, 13 gol ve yaptığı 6 asistle 19 gole direkt katkı sağlayıp takımının en skorer ismi oldu.

Uzun zamandır Belediye Kütahyaspor ile bir sezonda 13 gol atan oyuncu bulunmazken, Enes bu alanda da kulübün en golcü futbolcuları arasına girerek bir rekora daha adını yazdırdı.