TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor’da Teknik Direktör Ahmet Yavuz’un görevine son verildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Belediye Kütahyasporumuzun Teknik Direktörü Ahmet Yavuz ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Ahmet Yavuz’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.