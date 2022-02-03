Belediye Kütahyaspor’da parola galibiyet

Belediye Kütahyaspor ligin 21. haftasında, Bergama Belediyespor’u konuk edecek. Pazar günü Dumlupınar Stadyumu’nda oynanacak olan maçın hazırlıkları Teknik Direktör Ahmet Yavuz nezaretinde devam ediyor.

36 puanla ligin 3. sırasında yer alan Belediye Kütahyaspor, bu hafta kendi evinde Bergama Belediyespor’u konuk edecek. Maç için hazırlıklarını Halil Akkaş Stadyumunda devam ediyor. Teknik Direktör Ahmet Yavuz nezaretinde Bergama maçı hazırlıklarını sürdüren Mavi-Şimşekler, maçtan üç puanla ayrılarak, galibiyeti taraftarlara armağan etmek istiyor.

Yapılan çalışmalarda oldukça hırslı gözüken futbolcular, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başta olmak üzere yönetim ve kendilerini yalnız bırakmayan taraftara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, galibiyet hasretini bu hafta sona erdireceklerini belirttiler.