banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar

Belediye Kütahyaspor, stoper Onur Şirin ile sözleşme imzaladı

Belediye Kütahyaspor, Düzcespor’dan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Onur Şirin ile sözleşme imzaladı.

KÜTAHYA 20.08.2022, 11:26
Belediye Kütahyaspor, stoper Onur Şirin ile sözleşme imzaladı

Belediye Kütahyaspor, Düzcespor’dan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Onur Şirin ile sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili Belediye Kütahyaspor kulübünden yapılan açıklamada,” İzmir doğumlu olan Onur 3.Ligde 3,5 sezon Batman Petrolspor formasını giydikten sonra devre arasında gittiği Erbaaspor ile 19 resmi maçın tamamında oynadı. Sonraki sezon Tarsus İdman Yurdu’na transfer olan başarılı stoper burada Play-Off maçlarıyla beraber şampiyonluğa ulaşmayı başardı. 2.Lige yükselen Tarsus’da üç sezon daha başarıyla forma giydi ve geçen sezon başında Düzcespor’a transfer oldu. 29 resmi maçta oynadı ve takımının zorlu 2.grupta şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu