Belediye Kütahyaspor sahaya depremzedeler için çıkacak

Belediye Kütahyaspor, 26 Şubat Pazar günü Afc Kablo Kanalları Uşakspor ile hazırlık maçı yapacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ülke genelinde spor faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Spor camiasının da büyük kayıplar verdiği depremde, bazı takımlar ligden çekilmek zorunda kaldı. Karşılaşmalar ertelense de kalplerin deprem bölgesinde attığı Belediye Kütahyaspor, depremzedelere destek olmak amacıyla sahaya çıkacak.

Belediye Kütahyaspor, 26 Şubat Pazar günü saat 14.00’te 1 Eylül Stadyumu’nda Afc Kablo Kanalları Uşakspor ile hazırlık maçı oynayacak. Depremzedeler için oynanacak maçın giriş biletleri yardım dekontları olacak. AFAD ve Kızılay’a destek olarak yardım dekontlarını gösteren herkes izleyici olarak maça girebilecek.