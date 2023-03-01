Belediye Kütahyaspor, 52 Orduspor FK ile pazar günü karşılaşacak

Belediye Kütahyaspor’un da mücadele ettiği ve deprem dolayısıyla ara verilen TFF 3. Lig’de maç programı belli oldu. Zirve mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor, 52 Orduspor FK ile 5 Mart Pazar günü karşılaşacak.

Yeni Ordu Stadı’ndaki mücadelenin saat 14.00’da başlayacağı belirtildi.