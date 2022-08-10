Belediye Etüd Proje Müdürlüğü ’Seramik Çalıştayı’na katılım sağladı

Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü, Tayland’ın Chiang Mai kentinde hibrit formatta düzenlenen ’Chiang Mai Sanatçılar ve Zanaatkarlar İçin Kapasite Geliştirme Çalıştayı’na çevrimiçi olarak katılım sağladı. Düzenlenen etkinlik Kütahya’dan yerel sanatçıların katkılarıyla başarılı bir şekilde tamamlandı.

Chiang Mai’de başlayan etkinlik, hibrit formatta yapıldı. Kütahya’yı temsilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Çini Sanatçısı ve Eğitmeni Emine Arabacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Seramik Sanatçısı ve Çini Çark Torna Ustası Efsane Mehmet Yıldırım ile Kütahya Belediyesi’ni temsilen UNESCO İkinci İletişim Kişisi Hümeyra Temel DÜVER Kütahya’nın köklü Çini Sanatı’nı uluslararası düzeydeki katılımcılara anlattı. Kamu kurum ve kuruluşlarının, seramik fabrikalarının, atölyelerinin ve topluluklarının da ilgiyle takip etmesiyle toplamda 110 kişinin katılım sağladığı çalıştayda uluslararası oturumda Türkiye, Japonya, Çin, Filipinler, Hindistan ve İspanya’dan 7 farklı Zanaat ve Halk Sanatları Şehri çevrimiçi olarak kentinin sanatını tanıttı.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden Chiang Mai ekibi, bu tarz iş birliklerinin ve projelerin çoğalması temennisinde bulundu.