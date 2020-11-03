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Belediye eski binası 18 aydır boş duruyor

BELEDİYE ESKİ BİNASI 18 AYDIR BOŞ DURUYOR

KÜTAHYA 03.11.2020, 10:51
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Belediye eski binası 18 aydır boş duruyor

Kütahya’da, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki 7 katlı belediye eski hizmet binası, tam 1,5 yıldır boş duruyor. Şehrin en işlek bölgesinde yer alan binanın, 2019 yılı Nisan ayından bu yana değerlendirilemediği belirtildi.

Kütahyalı vatandaşlar, binanın akıbetinin bir an önce belli olmasını istiyor.

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