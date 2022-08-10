Belediye Başkanı Teke, “İHA Yarışmasının Altıntaş’ta yapılmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz”

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Teknofest Uluslararası İHA Yarışmasının açılışını Altıntaş Zafer Hava Limanında yapmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Arif Teke konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Büyük Zaferin 100.Yılı kutlamaları çerçevesinde Başkomutan Meydan Muharebesinin zaferle sonuçlandığı ilçemiz Altıntaş Zafer Hava Limanında, Teknofest Uluslararası İHA Yarışmasının açılışını yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışımıza teşrif eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır, Valimiz Ali Çelik, İl Başkanımız Mustafa Önsay, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Vali Yardımcımız Buğra Karadağ, İlçe Kaymakamımız Mehmet Can İrdelp, İl Genel Meclis Başkanımız Musa Yılmaz, Kütahya Belediye Başkanımız Alim Işık, Merkez İlçe Başkanımız İsmail Çağlar Bayırcı, Genel Sekreterimiz Murat Koyak, İlçe Belediye Başkanlarımız, İl Genel Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu yetkililerimiz, muhtarlarımız, kurum ve kuruluşlarımızın daire amirleri, yarışmaya katılan öğrencilerimiz ve sevgili ilçe halkımızın katılımlarıyla gerçekleşti. Teknofes’tin İlçemizde yapılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Kütahya Valimiz, İl Başkanımız, Milletvekillerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.