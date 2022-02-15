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Belediye Başkanı Gürel’den, Kaymakam Gökbunar ’a “Hayırlı olsun” ziyareti
Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yeni göreve başlayan Kaymakam Vekili Mehmet Sevban Gökbunar’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
KÜTAHYA 15.02.2022, 10:02
Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yeni göreve başlayan Kaymakam Vekili Mehmet Sevban Gökbunar’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Kaymakam Mehmet Sevban Gökbunar’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Gökbunar, Başkan Gürel’e teşekkür etti.