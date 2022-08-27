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Belediye Başkanı Fatih Çalışkan: "Hisarcık hazır, biz hazırız”
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçe halkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ağustos tarihinde yapacağı Kütahya ziyaretine davet etti.
KÜTAHYA 27.08.2022, 12:03
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçe halkını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ağustos tarihinde yapacağı Kütahya ziyaretine davet etti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kütahya ziyareti öncesi, Gençlik Kolları, Mahalle ve Köy Muhtarlarımız, STK temsilcilerimiz, meclis üyelerimiz ve belediye personelimiz ile koordineli olarak Cumhurbaşkanımızın selamlarını vatandaşlarımıza iletip davet ettik. “Hisarcık hazır, biz hazırız”, Ümmetin ve Müslümanların umudu Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Fedakarca çalışan herkese sonsuz teşekkürler” dedi.
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