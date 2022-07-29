Belediye Başkanı Çalışkan, Yaz Kur’an Kursu öğrencileriyle yemekte buluştu

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” İlçe Müftümüz Sebahattin Akyol, Kur’an Kursu hocalarımız ve Kur’an Kurslarında eğitim gören çocuklarımızla yemekte buluştuk. Geleceğimiz olan çocuklarımızı Allah ve Peygamber sevgisiyle yetiştirip, vatana ve millete hayırlı bireyler olması için emek harcayan herkesten Allah razı olsun. Bizlerde Hisarcık Belediyesi olarak her zaman yanlarında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.