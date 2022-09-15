Belediye Başkanı Çalışkan: “100 konutu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz”

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi çerçevesinde ilçeye 100 konutun yapılacağını ifade etti.

Yapılacak 2+1 ve 3+1 toplam 100 konutun ilçeye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ’İlk Evim İlk İş Yerim’ projesiyle Hisarcık’ta uygun fiyatlarla ilk etapta 100 konutu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Konutlar daha önce 60 bin metrekare kamulaştırmasını tamamladığımız Yeşilhisar Mahallesi Mezarbaşı mevkiine yapılacak. Projenin hayata geçmesiyle ilçemizde konut sorunu ortadan kalkacak” dedi.