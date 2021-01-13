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Belediye baca temizliği konusunda uyardı
Çavdarhisar Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre soba ve baca zehirlenmelerine karşı uyarı yaptı.
KÜTAHYA 13.01.2021, 10:49
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Çavdarhisar Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre soba ve baca zehirlenmelerine karşı uyarı yaptı.Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgarlar sebebiyle oluşabilecek soba ve baca zehirlenmelerine karşı tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemle duyurulur. Vatandaşlarımız baca temizliği konusunda gerekli tüm tedbirleri almalıdır’’ dedi.
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