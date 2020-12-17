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Belediye Atletizm takımı Türkiye finallerinde
Kütahya Belediyespor bünyesinde Kulüplerarası Yıldızlar (U18) Bölgesel Kros Ligi’nde mücadele eden Atletizm takımı, ikinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
KÜTAHYA 17.12.2020, 11:17
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Kütahya Belediyespor bünyesinde Kulüplerarası Yıldızlar (U18) Bölgesel Kros Ligi’nde mücadele eden Atletizm takımı, ikinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.Kütahya Belediyespor bünyesinde Bölgesel Kros Liginde ilimizi temsil eden Yıldızlar (U18) atletizm takımı ikinci oldu. Alınan bu başarı ile atletizm takımı 22 Aralık 2020 tarihinde Adana’da yapılacak Kulüplerarası U18 Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Kütahya Belediyespor Atletizm takımı, Türkiye finallerine sıkı antrenman programı ile hazırlanıyor.
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|27
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|26
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|14
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|13
|23
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|13
|22
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|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
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|12
|15
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|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
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|10
|12
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|13
|9
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|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
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|12
|22
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|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
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|17
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|11
|17
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|12
|17
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|12
|14
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|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
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|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
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|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
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|14. Deportivo Alaves
|13
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|15. Getafe
|12
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|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
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|12
|11
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