Belediye alt yapı eksikliklerini tamamlıyor

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yaptığı alt yapı yatırımlarıyla şehrin önemli eksiğini tamamlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Son olarak Zafertepe Mahallesinde yağmur suyu hattı için 72 metre 600’ lük korge boru, Ağaçköy Mahallesi kanalizasyon terfi hattı için 120 metre 110’ luk korge boru, İkizhüyük Mahallesi kanalizasyon terfi hattı için 180 metre 110’luk korge boru, Siner Mahallesi kanalizasyon terfi hattı için 84 metre 180’lik korge boru döşenmiş olup, buralarda yatay sondaj işi bitirilmiştir. Parmakören Mahallesinde 152 metreden 17 inç 16 lt/sn’ lik su kuyusu açılmıştır" denildi.