Bekir Avlupınar’da sona doğru

Kanal Kütahya projesinin ilk etabı olan Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma projesi, eylül ayı sonunda bitecek şekilde çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Projesi çalışmaları hızla devam ediyor. Kanal Kütahya projesinin ilk etabı konumunda olan çalışmalar eylül ayı sonunda tamamlanacak.

Eksikleri ve yapılması gereken düzenlemeleri yüklenici firma yetkilisi ile görüşen Başkan Işık, Kütahya’ya yakışan bir cadde ve proje olması için her detayın en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ifade etti.

Başkan Işık, projede çalışan ekibe başarılar dileyerek, projenin çevre esnafa ve Kütahya’ya hayırlı olmasını diledi.