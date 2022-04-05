Bekir Avlupınar Caddesi farklı bir görünüme kavuştu

Kanal Kütahya projesinin ilk etabı olarak 2021 yılı kasım ayında açılışı yapılan Bekir Avlupınar Caddesi’nde peyzaj çalışması başladı.

Kanal Kütahya projesi çerçevesinde üstü kapatılan ve birinci etap olarak yapımı tamamlanan Bekir Avlupınar Caddesi’nde bahar ayı çalışmaları başladı. Geçtiğimiz yılın kasım ayında açılan Bekir Avlupınar Caddesi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, peyzaj ve düzenleme çalışmasını tamamladı.

Cadde üzerinde ekimi yapılan farklı türlerdeki çiçekler caddenin görünümüne farklı bir değer kazandırdı.

Yapılan peyzaj çalışması ile birlikte Bekir Avlupınar Caddesi gündüz ve gece farklı bir görünüme kavuştu.