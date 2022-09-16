BBP Kütahya İl Başkanlığına Mustafa Gökdere getirildi

Yeni kurulan Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanlığına Mustafa Gökdere getirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanı Mustafa Gökdere,” Büyük Birlik Partisi Kütahya İl Başkanlığımızın kuruluşu için Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin onayı ile yetki belgemizi aldık. Rabbim utandırmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.