banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Tatil bitti, çile başladı
Tatil bitti, çile başladı

Bayram tatilinde Kütahya’ya 722 bin 404 araç giriş yaptı

Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 18.07.2022, 13:38 18.07.2022, 13:41
Bayram tatilinde Kütahya’ya 722 bin 404 araç giriş yaptı

Toplantıda, Kurban Bayramı tatilinde uygulanan trafik tedbirleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş konuları görüşüldü.

Vali Ali Çelik, bayram tatilinde Kütahya’ya 722 bin 404 aracın giriş yaptığını söyledi.

Huzurlu ve güvenli bir tatil süreci yaşandığını kaydeden Vali Çelik, trafik kurallarına uyan vatandaşlara ve bayramı görev başında geçiren kolluk birimlerine teşekkür etti.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu