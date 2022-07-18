Bayram tatilinde Kütahya’ya 722 bin 404 araç giriş yaptı

Toplantıda, Kurban Bayramı tatilinde uygulanan trafik tedbirleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş konuları görüşüldü.

Vali Ali Çelik, bayram tatilinde Kütahya’ya 722 bin 404 aracın giriş yaptığını söyledi.

Huzurlu ve güvenli bir tatil süreci yaşandığını kaydeden Vali Çelik, trafik kurallarına uyan vatandaşlara ve bayramı görev başında geçiren kolluk birimlerine teşekkür etti.