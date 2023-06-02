Bayraktar TB2 İHA, orman yangınlarıyla mücadele için havalimanına konuşlandırıldı

Kütahya Valisi Ali Çelik, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı’nda orman yangınlarına karşı alınan tedbirleri ve hazırlıkları değerlendirdi. Toplantıya, ilgili kurumların yöneticileri de katıldı.

2022 yılında orman yangınları konusunda iyi bir yıl geçirdiklerini belirten Vali Çelik, 2023 yılı için de yangınları önlemek için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Vali Çelik, orman yangınlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması için tüm kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunun artırılarak iş birliği içerisinde çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Orman yangınlarının önlenmesinde vatandaşların da büyük rolü olduğunu belirten Vali Çelik, vatandaşların orman yangınlarına karşı bilinçli olmaları ve gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini vurguladı.

“Bayraktar TB2 İHA ve helikopter görevde”

Vali Ali Çelik, Türkiye’de en fazla ormanlık alana sahip 5. il olan Kütahya’da yangınla mücadelede görev alacak Bayraktar TB2 İHA’nın Zafer Havalimanında, yangın söndürme helikopterinin ise Tavşanlı’da konuşlandırıldığını aktardı. Vali Çelik, 1 Haziran itibarıyla göreve başlayan İHA’nın orman yangınlarıyla mücadelede önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

“787 personel, 241 araç ve iş makinesi mücadele edecek”

241 adet araç ve iş makinesiyle yangınlarla mücadele edileceğini belirten Vali Çelik, Orman Genel Müdürlüğünce 96, İl Özel İdaresince 418 adet olmak üzere köylere toplamda 514 adet 2,5 tonluk su tankeri dağıtımı yapıldığını söyledi. Vali Çelik, 10 adet su tankeri alımının da ihale sürecinde olduğunu belirtti.

48 su toplama havuzunun olduğunu ve 3 adet beton havuz yapılacağını belirten Vali Çelik, 31 yangın gözetleme kulesinde 71 personelin görevde olduğunu ve her yıl bakımlarının yapıldığını ifade etti. Vali Çelik, 430 kilometre yol kenarı temizliği planlandığı ve 145 kilometresinin tamamlandığını da paylaştı.

“571 personele eğitim verildi”

Vali Çelik, orman yangınlarıyla mücadelede görevli 571 personele orman yangınlarıyla mücadele, koruyucu malzemelerin kullanılması, arazöz, su ikmal araçları ve ilk müdahale araçlarında suyun ve köpüğün kullanılması, gözetleme ve haberleşme konularında eğitim verildiğini belirtti.

Vali Çelik, askeri birlik-jandarma, orman köylüsü, çoban-arıcı ve okullardaki öğrenciler olmak üzere toplam 4 bin 264 kişiye de eğitim verildiğini ifade etti.

Anız yangınlarına karşı da uyarılarda bulunan Vali Çelik, anız yakma işleminin büyük bir risk taşıdığını ve yangınların çıkmasına neden olduğunu belirterek vatandaşların bu konuda duyarlı davranması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantı görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.