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Bayrağımız Zafer Meydanı’nda dalgalanacak

Kütahya Zafer Meydanı projesi içerisinde yer alan Türk bayrağı direğinin montajı tamamlandı. Türk bayrağını göndere, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ’Bismillah’ diyerek çekti.

KÜTAHYA 19.08.2022, 11:13
Bayrağımız Zafer Meydanı’nda dalgalanacak

Kütahya Zafer Meydanı projesi içerisinde yer alan Türk bayrağı direğinin montajı tamamlandı. Türk bayrağını göndere, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ’Bismillah’ diyerek çekti.

Zafer Meydanı projesi içerisinde yer alan ve 26 Ağustos 1922 büyük Taarruz’un başlangıç tarihinden esinlenerek 26 metre yüksekliğindeki Türk bayrağı direği imal edildi.

Türk bayrağını göndere çekmeden önce açıklamada bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Çok önemli olduğuna inandığımız Zafer Meydanı projemiz içinde olan Türk Bayrağımızın göndere çekilmesini gerçekleştireceğiz. Bayrağımız, Zafer Meydanı girişinde 26 metre gönder uzunluğunda bir bayrak direğidir. 26 Ağustos 1922’nin 100. yıl dönümünde bu ölümsüz eseri şehrimize kazandırmanın onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başka Işık, açıklamasının ardından şanlı Türk bayrağımızı göndere çekti.

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