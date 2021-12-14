Başkan Yılmaz: "Saraçoğlu’nun tecrübe ve birikimlerinden yararlanıyoruz"

Önceki dönem Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’ı ziyaret etti.

2005-2009 yılları arasında Kütahya İl Genel Meclis Başkanlığı da yapan Saraçoğlu, Başkan Yılmaz ile Kütahya il geneli konular ve çalışmalar hakkında sohbet edip, bilgi paylaşımında bulundu.

Görüşmeden sonra Saraçoğlu, İl Genel Meclisi’nin birlik ve beraberliğine vurgu yaparak, çalışmaları yakından takip ettiğini ifade etti.

Başkan Yılmaz, “Tecrübe ve birikimlerinden her zaman faydalandığımız, geçmişte il başkanlığımızı da yapan başkanımızın ziyaretinden ve kendisini ağırlamaktan memnun olduk, teşekkür ediyoruz” dedi.