Başkan Yılmaz: "Köylerdeki yapılar için mutlaka izin ya da ruhsat alınacak"
KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI MUSA YILMAZ
Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, belediye sınırları dışında köy yerleşik alan sınırları içinde ve dışında yapılacak yapılar için İl Özel İdaresi’nden izin ya da ruhsat alınmasının yasal bir zorunluluk olduğunu belirtti.
Sosyal medya ve yerel basında ’Köylerde inşaat ruhsatı aranmayacak’ şeklinde çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, “Köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalan ve 300 metrekareden küçük parsellerin yapılaşmasını belirleyen İl Genel Meclisi kararı, sosyal medya ve yerel basında “Köylerde inşaat ruhsatı aranmayacak” şeklinde yorumlanarak kamuoyunda yanlış bir algıya neden olmuştur” dedi.
Başkan Yılmaz, ”3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesi gereği köy yerleşik alanı sınırları içerinde yapılacak olan 27. madde kapsamında kalan yapılar için mimari, statik, elektrik, makine projeleri ile zemin etütlerinin İl Özel İdaresine sunularak inşaat izni alınması gerekmektedir. Aksi takdirde söz konusu yapılara 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddeleri gereğince kaçak yapıdan işlem yapılacağının bilinmesi halkımızın mağduriyet yaşamaması açısından önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.
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