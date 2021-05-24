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Başkan Yılmaz: “Köy yollarında kaliteyi yükseltiyor, konforu arttırıyoruz”

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı köy yolları bakım, onarım, sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarının yol programı kapsamında devam ettiğini belirtti.

KÜTAHYA 24.05.2021, 11:58
Başkan Yılmaz: “Köy yollarında kaliteyi yükseltiyor, konforu arttırıyoruz”

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi’nin 2021 yılı köy yolları bakım, onarım, sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarının yol programı kapsamında devam ettiğini belirtti.

Köy yollarında kalitenin yükseltilmesi ve konforun artırılmasını hedefleyen çalışmalar yürüttüklerini söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, ”Merkez Yokuş yolunda 4 kilometrelik yol yapım onarım, altyapı güçlendirme ve güzergah değişikliği, Merkez Muhatboğazı - Ürünlüçiftliği - Söğütyaylası arası 6 kilometrelik yol yapım onarım, altyapı güçlendirme çalışması, Gediz ilçesi Ece-Sazak yol ayrımı Tepepınar- Yumrutaş köyleri 5 kilometrelik yol yapım onarım, altyapı güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. BSK sıcak asfalt çalışmaları kapsamında Merkez Kıranşeyh-Suluköy arası 2,5 kilometrelik yolun 1,5 kilometrelik pmt atımı devam ediyor. Yine Merkezde Çobanlar- Bayat- İnli arası sıcak asfalt yol çalışması tamamlandı. Beton yol yapım çalışmaları kapsamında ise Dumlupınar ilçesi Selkisaray-Kızılca arası 6,5 kilometrelik yolun 4 kilometresi tamamlandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım hizmetleri tüm hızıyla devam etmektedir" dedi.
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