Başkan Yılmaz: "Bütçenin yarısı yatırımlara"

Kütahya İl Genel Meclisi’nin şubat ayı oturumları devam ediyor. 4. oturumun gerçekleştirildiği meclis toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz başkanlığında toplandı. İl Genel Meclisi’nin 4. oturumuna MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve il yönetim kurulu üyeleri konuk oldu.

Toplantı da İl Genel Meclisinin çalışmaları hakkında bilgiler veren İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, “Meclisimiz 37 üyeden meydana gelmektedir. Bütçemiz 155 milyon TL olup bütçemizin yüzde 50’ni yatırıma ayırmaktayız. Türkiye genelinde 51 İl Özel İdaresinin içinde yol ağı bakımından 4. sıradayız. 4 bin km civarında yol ağımız var bunların her yıl bakım ve onarımını yapmaktayız. 4 bin kilometrelik yol ağımızın bin kilometresi grup yolu dediğimiz birden fazla bağlantısı olan yolumuz var. 2013 yılından bu yana BSK sıcak asfalt çalışması yapmaktayız. Dönemimiz bitene kadar grup yollarımızdaki BSK sıcak asfalt çalışmamızı tamamlamak hedefindeyiz. Alt yapı da kanalizasyon bakımından yüzde 90’nın üzerindeyiz. Türkiye genelinde İl Özel İdareleri arasında hizmet bakımından çok iyi durumdayız ve ön sıralardayız. MHP İl Başkanımıza ve teşkilatlarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Meclis üyelerine hitaben kısa bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Selçuk Alıç, "Kütahya geneli yaptığınız ve yapacağınız hizmetleri parti grubumuzla birlikte yakından takip ediyoruz. MHP olarak şehrimize ve hemşerilerimize yönelik yapılan tüm hizmetleri takdirle karşılıyor, Kütahya’mıza hizmet etme konusunda grubumuzla birlikte desteklerimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.