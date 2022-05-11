Başkan Vekili Abdullah Damcı: "Engelleri tek tek kaldırıyoruz"

Engelliler Haftası nedeniyle Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak ile birlikte engelli derneklerini ziyaret etti.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, berberinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak ile birlikte engelli derneklerini ziyaret ederek, engelli vatandaşlarımızla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Altı Nokta Körler Derneği, Beyaz Ay Kütahya Şubesi, Engelliler Zafer Spor Kulübü ve Engelliler Umut Spor Kulübü ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Başkan Vekili Damcı, belediye olarak engellilerin şehir yaşamında karşılaştıkları engelleri kaldırmak için çalışmaların yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceğini ifade etti.

Dernek başkanları, kendilerine yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan hizmetler için teşekkür ettiler.