Başkan Vekili Abdullah Damcı: "Belediye olarak, kadına önem veren bir anlayışı benimsiyoruz"

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kütahya Belediyesi hizmet binası fuaye alanında düzenlenen afiş ve seramik heykellerden oluşan standı gezdi.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, Kütahya Belediyesi hizmet binası fuaye alanında farkındalık oluşturmak amacıyla afiş ve seramik heykellerden oluşan stant açıldı. Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak ile birlikte standı ziyaret etti.

Başkan Vekili Damcı, Kütahya Belediyesi olarak, kadına önem veren bir anlayış benimsediklerini ve toplumda kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak adına belediye olarak desteklerinin her zaman devam edeceğini söyledi.