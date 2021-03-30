Başkan Teke’den öğrencilere kitap

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde İstiklâl İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Belediye Başkanı Arif Teke’yi makamında ziyaret etti.

Yerel yönetimleri tanıyalım etkinliği kapmasında okulun 3. sınıf öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Belediye Başkanı Arif Teke’yi ziyaret ederek, "Başkan ne iş yapar, nasıl yaşar, görevleri nelerdir?" gibi sorular sordular.

İlçenin sorunları, yapılması gerekenler ve görevdeki zorluklar gibi sorular soran öğrencilerin ilgisi Başkan Teke tarafından memnuniyetle karşılandı.

Öğrencileri bu cesaretinden dolayı kutladığını belirten Başkan Arif Teke, ’’Çocukları çok seviyorum ve onların ziyaret etmesi beni çok mutlu ediyor. Sorularını cevaplamak ve onları konuk etmekten mutlu oldum. Onlar için özel olarak basımını yaptığımız ’Altıntaş’ta aydınlanan minik kalpler’ isimli kitaplarımızı hediye ettik" dedi.